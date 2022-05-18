Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
WP узнала о разнагласиях в НАТО по масштабам присутствия в Востой Европе Политика, 04:32
Австралия ввела санкции в отношении гендиректоров RT и «Россия сегодня» Политика, 04:21
ТАСС узнал название нового флагмана Черноморского флота Политика, 04:05
WSJ связало крушения Boeing в Китае с действиями третьих лиц Общество, 03:55
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией Политика, 03:29
Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции Политика, 03:19
МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России Финансы, 02:54
FT узнала о планах ЕС выдавать больше квот на выбросы углерода Политика, 02:38
ЕС рассмотрит проект о передаче Киеву доходов от активов под санкциями Политика, 02:16
В Шотландии заявили о намерении вступить в ЕС и НАТО после независимости Политика, 01:47
CNN узнал о проработке США и ЕС маршрутов по вывозу украинского зерна Политика, 01:37
Пентагон не нашел виновных в гибели жителей из-за ударов ВВС США по Сирии Политика, 01:11
Канада запретит Путину и еще около 1 тыс. россиян въезд в страну Политика, 01:03
Африканец впервые в истории выиграл этап «Джиро д'Италия» Спорт, 00:27
Политика ,  
0 

Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции

Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции в апреле, пишет Bloomberg со ссылкой на данные турецкого статистического управления.

За месяц в стране заключили 33 058 сделок по купле-продаже недвижимости, в том числе с иностранными гражданами — 6 447. Россияне купили в апреле 1152 единицы жилья в турецких городах, граждане Ирана — 905, а Ирака — 714 единиц.

Туроператоры Турции заявили о 90% заполненных отелей в мае
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Самым популярным городом для покупки жилья стал Стамбул (2 564), за ним последовали Анталья (1970) и Анкара (333).

Турция ранее повысила минимальную сумму инвестиций в недвижимость, которая необходима для получения гражданства, на 60%. Изменение вступит в силу с 13 июня.

Теперь иностранные граждане могут получить турецкое гражданство при условии, если они приобретут недвижимость стоимостью не менее $400 000, согласно изменениям в законодательстве. Соответствующий порог ранее составлял $250 000.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи

Глава строительной компании в провинции Анталья Али Кемаль Гурдал отмечал всплеск интереса к турецкой недвижимости со стороны россиян. По его словам, турецкие банки начали открывать рублевые счета, что способствовало росту продаж.

Материалы к статье
Теги
Турция недвижимость за рубежом россияне
Материалы по теме
Ростуризм опроверг массовые отмены бронирований в отелях Крыма
Бизнес
Турецкие СМИ сообщили о визите Путина в ближайшие дни
Политика
Sabah узнал о принятии в Турции плана для привлечения туристов из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter