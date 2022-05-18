Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции в апреле, пишет Bloomberg со ссылкой на данные турецкого статистического управления.

За месяц в стране заключили 33 058 сделок по купле-продаже недвижимости, в том числе с иностранными гражданами — 6 447. Россияне купили в апреле 1152 единицы жилья в турецких городах, граждане Ирана — 905, а Ирака — 714 единиц.

Самым популярным городом для покупки жилья стал Стамбул (2 564), за ним последовали Анталья (1970) и Анкара (333).

Турция ранее повысила минимальную сумму инвестиций в недвижимость, которая необходима для получения гражданства, на 60%. Изменение вступит в силу с 13 июня.

Теперь иностранные граждане могут получить турецкое гражданство при условии, если они приобретут недвижимость стоимостью не менее $400 000, согласно изменениям в законодательстве. Соответствующий порог ранее составлял $250 000.

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Глава строительной компании в провинции Анталья Али Кемаль Гурдал отмечал всплеск интереса к турецкой недвижимости со стороны россиян. По его словам, турецкие банки начали открывать рублевые счета, что способствовало росту продаж.