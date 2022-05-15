Байден объявил о намерениии сократить дефицит бюджета США на $1,5 трлн

По словам президента США, сокращение дефицита бюджета — один из основных способов ослабить инфляционное давление

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Власти США в этом году намерены сократить дефицит бюджета США на рекордные $1,5 трлн. Об этом в своем Twitter заявил американский президент Джо Байден.

«При моем предшественнике дефицит увеличивался с каждым годом. В этом году мы [администрация президента] находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 трлн долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю», — написал он.

Байден подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета — один из основных способов ослабить инфляционное давление.

По итогам 2020 года дефицит бюджета США вырос на $3,12 трлн, а по итогам 2021 года — на $2,77 трлн. В начале февраля 2022 года общий государственный долг США впервые превысил отметку $30 трлн, сумма стала равняться $30,012 трлн. В декабре прошлого года Байден подписал закон об увеличении лимита госдолга на $2,5 трлн до $31,4 трлн. Если бы не эта мера, средства в федеральном бюджете могли бы закончиться к 15 декабря, предупреждала министр финансов Джанет Йеллен.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о самом значительном с 2000 года повышении процентной ставки — сразу на 0,5 процентного пункта, до диапазона 0,75–1% годовых. При этом американский регулятор указал на уместность дальнейшего ужесточения своей политики. Так, в марте темпы роста цен в США побили 40-летний рекорд, увеличившись до 8,5%. Тем не менее в апреле инфляция замедлилась и, по данным американского Минтруда, составила 8,3%. На 2022 год ФРС прогнозирует инфляцию 4,3% при росте ВВП США на 2,8%.

Как заявила 10 мая министр финансов США Джанет Йеллен, на сегодняшний день на рынке труда США, возможно, имеется самый большой дисбаланс спроса и предложения со времен Второй мировой войны. Согласно данным Министерства труда страны, в апреле безработица в США выросла до 6,1%, а в марте составляла 6%. При этом в первом квартале 2022 года экономика США сократилась на 1,4% в годовом выражении, по предварительным данным Минторга США.