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Объем вложений России в гособлигации США сократился почти в два раза

Россия в марте текущего года уменьшила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $2,003 млрд, что почти в два раза меньше, чем в феврале, когда их сумма составляла $3,753 млрд, следует из данные Министерства финансов США.

Согласно данным ведомства, долгосрочные облигации в марте составили $2 млн, как и в феврале.

Краткосрочные облигации в марте составили $2,001 млрд, в то время как в феврале их сумма составляла $3,751 млрд.

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В январе объем вложений в гособлигации США был равен $4,503 млрд, этот показатель рос с ноября прошлого года, когда вложения в обязательства Казначейства США составляли $2,409 млрд.

Крупнейшими держателем госбумаг США в марте стали Япония, Китай и Великобритания. Токио вложило около $1,2 трлн, Пекин — $1,04 трлн, Лондон — $634,9 млрд.

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