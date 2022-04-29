Путин и Токаев обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону взаимодействие в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на сайте Кремля.

Главы государств поговорили также о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества.

«Подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Цели организации — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В начале января Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в беспорядки. Токаев назвал произошедшее в стране террористической атакой, за которой стоят иностранные боевики, а также попыткой государственного переворота. В страну по просьбе президента были введены миротворческие силы ОДКБ.