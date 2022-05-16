Путин анонсировал осенние учения ОДКБ в Средней Азии

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На осень 2022 года запланированы учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите организации.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал Путин.

Как заявил глава государства, целью этих и других учений станет оснащение коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышение оперативной совместимости воинских контингентов, улучшение слаженности совместных действий военных структур и спецслужб.

Договор о коллективной безопасности был подписан между Россией, Белоруссией, Арменией, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном 15 мая 1992 года. В 2012-м Узбекистан приостановил членство в организации. Организация ОДКБ была создана в 2002 году.