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Лукашенко вылетел в Москву на саммит ОДКБ и встречу с Путиным

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву, где пройдет встреча лидеров стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на сайте главы государства.

Встреча приурочена к двойному юбилею: 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

«Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы», — говорится в сообщении.

После встречи с лидерами стран ОДКБ Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудят «вопросы развития кооперации и совместную работу над импортозамещением».

Путин обсудил с Лукашенко вопросы по «продвижению союзного строительства»
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Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

15 мая 1992 года в Ташкенте Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан подписали договор о коллективной безопасности, а спустя 10 лет было принято решение создать международную организацию. Сейчас в ОДКБ входят все перечисленные государства, кроме Узбекистана, который приостановил свое членство в 2012 году.

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