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Путин обсудил с Лукашенко вопросы по «продвижению союзного строительства»

Президенты обсудили «отдельные аспекты» взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также подготовку предстоящей встречи лидеров государств-членов ОДКБ
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил, в том числе, вопросы по «продвижению союзного строительства», сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — сказано в сообщении.

Кроме этого, лидеры России и Белоруссии обсудили ситуацию на Украине в контексте ведущейся там специальной военной операции, а также подтвердили «обоюдный настрой» на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. 4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.

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28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят Союзное государство на новых принципах, а в этот союз в будущем будут готовы войти и другие страны бывшего СССР. «Мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — отмечал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко говорил о присоединении к Союзному государству Армении и объяснял, что этой стране «деваться некуда». По мнению президента, в него могут также войти Казахстан, Украина, «если мы не наделаем ошибок», и «остальные по периметру», такие государства, как Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. После этого посла Белоруссии Александра Конюка вызвали в МИД Армении.

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В июле прошлого года, говоря о Союзном государстве с Белоруссией, Путин сравнил его с Европейским союзом, при этом заметив, что в ЕС гораздо более глубокий уровень интеграции. Российский президент отметил, что у ЕС есть единая валюта, очень мощный таможенный союз и единое пространство для передвижения между странами. «Там все есть, чего мы пока еще не достигли. При этом при полном сохранении суверенитета», — указывал глава государства.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Путин Александр Лукашенко переговоры Союзное государство ОДКБ
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