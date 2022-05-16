Женщина и ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае

Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В селе Крутояр Ужурского района Красноярского края при пожаре в детской комнате погибли местная жительница и ее трехлетний ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Пожар произошел днем 15 мая в доме на улице Набережная, где жили женщина, ее муж и двое детей. По версии следствия, возгорание началось в детской комнате из-за неосторожного обращения с огнем. В этот момент отец был на работе, а старший 10-летний мальчик гостил у дедушки.

В результате 36-летняя женщина погибла на месте, а ее трехлетний сын умер по дороге в больницу. Телеканал «Енисей» со ссылкой на Следственный комитет уточняет, что погибшие отравились дымом.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), за это грозит до четырех лет лишения свободы.

В конце марта три человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в городе Могоча в Забайкальском крае. Когда пожарные приехали к дому, огонь уже охватил крышу и внутреннюю часть здания. Позже обрушилась кровля. Возгорание распространилось на 480 кв. м, погибших нашли при разборе завалов.