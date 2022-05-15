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Avito объяснило проблемы с доступом к сайту неполадками у провайдера

Фото: Avito
Фото: Avito

Проблемы с доступом к сайту и приложению онлайн-платформы объявлений Avito возникли из-за технических неполадок у провайдера, они не связаны с внешними атаками, сообщили РБК в компании.

«Ночью были зафиксированы технические проблемы у внешнего провайдера, что повлияло на работоспособность нашего сервиса. Инцидент не связан с какими-то внешними атаками», — говорится в сообщении.

Команда Avito менее чем за час устранила все неполадки, доступ к сайту и приложению восстановлен, добавили в компании.

Сайт и приложение Avito перестали быть доступными для пользователей
Бизнес

Сайт объявлений Avito — самая популярная онлайн-платформа объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек.

Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек.

Вечером 14 мая сайт и приложение онлайн-платформы объявлений перестали открываться у пользователей. При попытке зайти на сайт Avito всплывала «ошибка 502», означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. 

В приложении не загружалась информация, появлялось сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти в приложение позже.

 

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