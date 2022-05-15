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Сайт и приложение Avito перестали быть доступными для пользователей

Сайт и приложение крупнейшей в России онлайн платформы объявлений Avito перестали открываться у пользователей вечером 14 мая, передает ТАСС. РБК подтверждает проблему при попытке посетить сайт или приложение сервиса.

Так, при попытке зайти на сайт Avito всплывает «ошибка 502», означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам.

В приложении не загружается информация, появляется сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти в приложение позже.

Avito продолжит работать в России как самостоятельный бизнес
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Сайт объявлений Avito — самая популярная онлайн-платформа объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек

Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек.

На фоне западных санкций Avito объявило о выделении в отдельный бизнес из OLX Group. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году). «OLX Group приняла решение прекратить любое участие в своей деятельности в России. В настоящее время идет процесс разделения, который разделит компании на две независимые организации. Avito будет работать как независимая российская компания, управляемая местной командой менеджеров и собственным советом директоров», — говорилось в заявлении группы.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров, уточнили в компании.

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