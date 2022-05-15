Правительство Якутии отчиталось о ликвидации всех природных пожаров

Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Все природные пожары в Якутии потушены. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.

«На утро 15 мая на территории Республики Саха (Якутия) действующих пожаров не зарегистрировано. Благодаря своевременным действиям леспожарных формирований и привлеченного местного населения ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 58,8 га», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимали участие 54 человека и пять единиц техники от Якутской территориальной подсистемы РСЧС, для авиаразведки и передислокации привлекалось два воздушных судна от РСЧС.

В мае в Якутии начались лесные пожары. 14 мая власти региона сообщили о пожарах в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Амгинском улусах. Для их тушения привлекали авиацию.