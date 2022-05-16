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В России вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С начала 2022 года на рынке труда в России наблюдается спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Это следует из исследования платформы по поиску работы Headhunter и мультисервисного оператора логистических услуг компании ПЭК. Специалисты прогнозируют дальнейший рост из-за переориентации бизнеса в сторону Азии.

Согласно исследованию, только за апрель число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Наибольшее количество специалистов со знанием китайского языка требуется в сфере логистики, розничного ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники, производстве и продаже непродовольственных товаров народного потребления и поставке услуг для бизнеса. Самыми востребованными профессиями являются переводчики, менеджеры по продажам / работе с клиентами, менеджеры по закупкам и руководители проектов.

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Число вакансий показало прирост 58% год к году. Показатель рос двузначными темпами каждый месяц, причем в апреле — наиболее динамично (в январе — на 42% год к году, в феврале — на 54%, в марте — на 54% и в апреле — на 80%).

Активнее других размещали запросы на поиск кандидатов компании энергетической отрасли (в январе—апреле — плюс 300% год к году); компании, занимающиеся управлением активами (плюс 212%); СМИ, рекламные, маркетинговые и PR-агентства (плюс 183%); государственные организации (плюс 167%); предприятия из отрасли тяжелого машиностроения (плюс 118%); производители продуктов питания (плюс 112%); производители и продавцы бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники (плюс 97%); сельскохозяйственные предприятия (плюс 95%); производители промышленного оборудования, станков и комплектующих (плюс 97%); образовательные учреждения (плюс 67%); логистические компании (плюс 56%) и автопредприятия (плюс 54%).

Самыми высокими темпами в январе—апреле рос спрос на специалистов в области сельского хозяйства (плюс 217% год к году), логистики (плюс 193%), продаж (плюс 156%) и администрирования (плюс 93%), на стажеров и начинающих карьеру молодых специалистов (плюс 76%), на специалистов в области закупок (плюс 73%), управления персоналом (плюс 59%), на журналистов и специалистов по рекламе и связям с общественностью (плюс 58%), а также на юристов (плюс 53%) и бухгалтеров (плюс 37%), на топ-менеджеров (плюс 19%), специалистов в области строительства и недвижимости (17%) и ИТ-специалистов (плюс 15%).

Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка в январе—апреле предлагали логистические предприятия, розничные ретейлеры, ИТ-компании, производители и продавцы бытовой техники и электроники, производители и продавцы непродовольственных товаров народного потребления и поставщики услуг для бизнеса.

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По словам директора филиала ПЭК в Китае Алексея Музеева, из-за западных санкций и выхода иностранных поставщиков с российского рынка многие компании переориентируют свой бизнес на азиатский рынок. Сама ПЭК увеличила штат сотрудников в Китае на 32%. По его словам, наибольший спрос на менеджеров и логистов со знанием китайского языка и навыками управления цепями поставок в комплексе: от поиска партнера до выстраивания графика снабжения на основе данных о продажах.

«Это связано с ростом спроса на комплексную логистику из Китая. Импортерам нужно за несколько месяцев полностью перестроиться: подобрать поставщика, проверить качество изделия и оформить сопроводительные документы, разработать график отгрузок и так далее», — отметил Музеев.

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Фото: Елена Афонина / ТАСС

ПЭК — мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт в сфере комплексных решений и организации грузоперевозок на территории России и за рубежом. Компания основана в 2001 году. Филиальная сеть ПЭК насчитывает более 260 отделений и охватывает свыше 100 тыс. населенных пунктов в России. Ежегодно услугами ПЭК пользуются 3,5 млн клиентов.

В начале апреля сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди своих клиентов о пользе китайского языка. По данным опроса, 54% россиян по-прежнему полагают, что наиболее полезным для их карьеры было бы знание английского языка. Однако их количество за год снизилось на 6 п.п., в то время как количество людей, считающий наиболее полезным китайский язык, за год увеличилось с 5 до 11%. Еще 2% считают наиболее полезным изучение немецкого языка, по 1% — французского, японского и арабского.

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Теги
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