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Родители и учителя сочли запрет Instagram бесполезным для успеваемости

На успеваемость школьников несильно повлияли блокировки социальных сетей Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), а также ограничения в Twitter и TikTok. Об этом говорят результаты опроса родителей и учителей, который провел сервис поиска работы SuperJob.

Около 54% родителей не заметили прогресса в успеваемости детей. Они рассказали, что старшеклассники продолжили пользоваться Instagram через VPN либо нашли замену этой соцсети. Примерно 30% родителей отметили положительное влияние ограничений на учебу, еще 6% сообщили о негативной стороне сложностей в использовании соцсетей.

Среди респондентов отцы школьников чаще говорили о положительном или отрицательном влиянии, а матери не замечали серьезных изменений.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Примерно 41% опрошенных учителей также сказали, что ограничения в работе соцсетей никак не повлияли на результаты образовательного процесса. Они указывали, что дети с развитым самоконтролем и мотивацией успешно учатся как с соцсетями, так и без них.

Положительное влияние отметили 30% преподавателей. Они называли преимуществом ограничений то, что стало меньше инфошума. В то же время 9% учителей сочли исчезновение информационного пространство негативным для школьников, так там размещается и образовательных контент.

SuperJob опросил 500 школьных учителей и 1 тыс. родителей, чьи дети пользуются соцсетями, из 128 и 289 населенных пунктов России, соответственно. Исследование шло с 6 по 13 мая.

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Вопрос звучал так: «На ваш взгляд, как уход из России социальных сетей Instagram, Facebook, Twitter, а также ограничения в работе TikTok сказались на учебе (школьников/детей)?»

РКН пояснил, как повлияет на пользователей запрет Instagram и Facebook
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ограничение работы перечисленных соцсетей связано с военной операцией России на Украине. В начале марта Роскомнадзор сначала замедлил работу Twitter из-за «распространения недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине», а затем и вовсе ограничил доступ к соцсети.

6 марта TikTok приостановил работу в России из-за нового закона о дискредитации армии. Сервис до сих пор не позволяет россиянам загружать видео и не показывает ролики из других стран.

Facebook был заблокирован 4 марта, а Instagram -14-го. 21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской и запрещенной в России. Это произошло после того, как руководство корпорации решило изменить правила модерации и разрешить публикации с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине.

Представитель Meta Энди Стоун объяснил, что компания временно разрешила «формы политического самовыражения», которые в обычных условиях нарушают ее запрет на призывы к насилию.

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