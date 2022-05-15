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Политика ,  
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Еврокомиссия предложит конфисковать доходы от преступности без суда

Еврокомиссия предложит изменить законы об отслеживании, заморозке и конфискации доходов от преступной деятельности. Об этом сообщил вице-президент комиссии Маргаритис Схинас в интервью Welt Am Sonntag.

По его словам, нынешняя правовая база недостаточно эффективна для того, чтобы лишить организованную преступность больших доходов. Они составляют как минимум €139 млрд, но конфискован только 1%.

Новые правила должны расширить перечень преступлений, которые попадают под понятие организованной преступности, позволить конфисковать средства без предварительного решения суда и обеспечить эффективное управление деньгами. Офисы по конфискации в 27 странах могут получить больше полномочий для расследования трансграничной организованной преступности.

«Мы видим очень конкретный пример того, насколько важны замораживание и конфискация в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые воюют против Украины», — сказал Схинас. Он отметил, что в случае санкций идентификация и отслеживание активов имеют решающее значение.

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Евросоюз ввел беспрецедентные санкции против России из-за военной операции России на Украине. В списки попали российские бизнесмены и политики.

11 апреля Европол, Евроюст и агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex начали операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции, и выявлению случаев обхода ограничений.

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Через месяц Politico со ссылкой на два источника сообщило, что в течение двух недель Евросоюз может представить новую юридическую норму. Она позволит считать обход санкций преступлением и конфисковать замороженные активы без решения суда.

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Теги
организованная преступность Еврокомиссия конфискация
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