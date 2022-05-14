«Почта Молдовы» приостановила отправку посылок и писем в Россию
«Почта Молдовы» перестала отравлять письма и посылки в Россию с 13 мая «по техническим причинам», сообщила служба в Facebook (В России материнскую компанию соцсети — Meta — признали экстремистской и запретили ее деятельность).
«По техническим причинам приостановлен прием всех почтовых отправлений (корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.
В службе добавили, что ищут возможность возобновить предоставление услуги.
Ранее о приостановке отправки посылок в Россию сообщила «Почта Приднестровья» (Приднестровье — непризнанная республика, отделившаяся от Молдавии в 1990 году, которая имеет с ней общую границу). Начальник эксплуатационно-производственного отдела почты Елена Постол пояснила, что служба приняла такое решение, так как доставить отправления воздушным или наземным путем стало невозможно. Такую же причину, по ее словам, озвучили в «Почте Молдовы».
Молдавия и Приндестровье имеют общие границы с Украиной, где Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию.
Почта из России в Молдавию не доставляется с конца февраля по решению местных властей, говорили в «Почте России». В службе предупреждали, что из-за ситуации на Украине и закрытия воздушного пространства европейскими странами сроки доставки посылок и писем могут увеличить. Это связано с необходимостью перевозить часть отправлений наземным транспортом, поясняли в почтовой службе.
Кроме того, в «Почте России» допускали, что могут полностью прекратить прием международных отправлений из-за переполнения сортировочных терминалов.