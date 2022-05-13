«Почта Приднестровья» сообщила о приостановке отправки посылок в Россию

Это связано с невозможностью доставить почтовые отправления воздушным и наземным транспортом, пояснили там. После начала военной операции на Украине «Почта России» не исключала приостановку приема международных отправлений

Центральное отделение «Почта Приднестровья» в Тирасполе (Фото: Wikimedia Commons)

«Почта Приднестровья» приостановила отправку писем и посылок в Россию, сообщает агентство «Новости Приднестровья» со ссылкой на начальника эксплуатационно-производственного отдела почты Елену Постол.

По ее словам, в «Почте Молдовы» связали это с невозможностью доставить почтовые отправления воздушным и наземным транспортом.

«Почту, которую мы сегодня приняли, мы ее постараемся отправить в Кишинев, Кишинев постарается каким-то способом перенаправить, и на этом все», — сказала Постол.

Россия — единственная страна, куда временно невозможно доставить почту из Приднестровья, уточняет агентство.

Приднестровье граничит с Украиной, где Россия 24 февраля начала военную операцию. После начала военных действий «Почта России» предупредила об увеличении сроков доставки отправлений. Из-за закрытия воздушного пространства ЕС и других стран часть писем и посылок будет доставляться наземным транспортом, пояснили в учреждении.

При этом там не исключили, что могут приостановить прием международных отправлений, если сортировочные терминалы переполнятся. «Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», — сообщили в «Почте России». Там также говорили о невозможности отправки почты на Украину, в Молдавию и на Кипр.