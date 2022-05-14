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В Киеве отменят бесплатный проезд на общественном транспорте

Власти Киева отменят бесплатный проезд на общественном транспорте и в метро, который ввели в конце февраля, начиная с 16 мая, написал в Telegram мэр города Виталий Кличко.

«Мы должны восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это огромные средства», — пояснил он.

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Кличко уточнил, что речь идет в том числе об электронной оплате проезда. Пассажиры смогут оплатить поездку с помощью транспортных карт и мобильных приложений.

Вход в метро Киева стал бесплатным в день начала российской военной операции — 24 февраля, на тот момент оно работало в обычном графике. Спустя два дня метрополитен перестал перевозить пассажиров и начал работать как убежище на случай воздушной тревоги.

4 апреля Кличко написал, что метро начало перевозить пассажиров через через Южный мост, спустя сутки власти открыли две пересадки между линиями. 8 апреля заработала «красная» линия киевского метрополитена, а через день — еще одна станция.

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Киев общественный транспорт плата за проезд
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