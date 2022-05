Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро

Video

Участники ирландской группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве.

Музыканты исполнили песни With or Without You, Angel of Harlem и другие. Позднее к ним присоединилась украинская группа «Антитела», вместе с ее фронтменом Тарасом Тополей участники U2 спели Stand by Me Бена Кинга, заменив слова в ней на Stand by Ukraine, передает ТСН.

После начала российской военной операции U2 опубликовала в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) несколько постов в поддержку Украины.