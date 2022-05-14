Глава администрации Донецка сообщил об обстрелах двух районов города

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Петровский и Куйбышевский районы Донецка попали под обстрел со стороны украинских военных, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram.

«В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в супермаркет «Изюм», спровоцировавшее возгорание здания. Также повреждено остекление окон в домах 31 и 35а («Первый республиканский супермаркет»)», — написал Кулемзин.

В результате обстрела Куйбышевского района в частном жилом доме на улице Корабельной была повреждена кровля, добавил он. Мэр Донецка не уточнил, из какого оружия был обстрелян город.

Накануне указанные районы Донецка снова попадали под обстрел. Сначала с утра 13 мая обстрелу подверглись Куйбышевский район, поселки Старомихайловка, Александровка и село Кременец, в результате чего около 2,6 тыс. потребителей частного сектора, детский сад и школа остались без электроэнергии, сообщал Кулемзин.

В тот же день в Петровском районе города погиб мужчина 1973 года рождения, пострадала женщина 1950 года рождения, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей левой поясничной области. Кроме того, были разрушены или повреждены несколько жилых домов в поселке «Шахта № 29», «Шахтоуправление № 5» и Трудовские.