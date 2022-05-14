Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн

Роберт Макфарлейн, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане, скончался в возрасте 84 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына Скотта. По его словам, причиной смерти стало обострение заболевания легких.

Макфарлейн был советником Рейгана по национальной безопасности в течение двух лет (1983 — 1985). Этот пост он покинул из-за разногласий с министром обороны США Каспаром Уайнбергером и главой администрации Рейгана Дональдом Риганом, пишет издание.

В дальнейшем Макфарлейн оказался причастен к крупному политическому скандалу «Иран-контрас», который разгорелся во второй половине 1980-х годов. Он был связан с незаконной продажей оружия Ирану в обмен на помощь этой страны в освобождении американских заложников, удерживаемых в Ливане. Как передает газета, никарагуанским «контрас» — повстанцам, которые боролись с прокоммунистическим режимом — направляли «десятки» миллинов долларов. В начале 1980-х конгресс ограничил, а затем запретил прямую помощь США повстанцам.

В 1988 году в рамках расследования данного дела Макфарлейн признал себя виновным в сокрытии информации от конгресса. В 1989-м его приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в размере $20 тыс., но в 1992 году его помиловал президент Джордж Буш-старший.

По данным Washington Post, после этих событий Макфарлейн открыл международный консалтинговый бизнес. В 2009 году к нему обратилось правительство Судана с просьбой о помощи в снятии санкций администрации президента США на тот момент Барака Обамы.

Речь идет об Омаре аль-Башире, который в то время был президентом Судана, а затем был свергнут в результате военного переворота 2019 года. Международный уголовный суд обвинил его в геноциде и военных преступлениях, связанных с конфликтом в Дарфуре. США внесли Судан в список стран — спонсоров терроризма и ввели санкции (сняли в 2017-м).

Суданские власти помогли организовать контракт на $1,3 млн между Макфарлейном и правительством Катара, поскольку тот отказался работать напрямую на Судан, пишет издание. Федеральные следователи провели расследование, но отказались выдвигать уголовные обвинения против Макфарлейна.