Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн Общество, 07:30
В шаге от грандиозных свершений. Какие рекорды НХЛ побил Овечкин Спорт, 07:09
Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом Общество, 06:55
Минфин США предостерег зарубежные банки от помощи России в обходе санкций Политика, 06:41
«Вашингтон» Овечкина вылетел из плей-офф НХЛ Спорт, 06:20
Посол ЛНР назвал «вкладом живым товаром» планы Киева увеличить армию Политика, 06:07
В ФРГ призвали экономить энергию, чтобы пережить зиму без газа из России Политика, 05:27
ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок Политика, 05:12
Глава КНДР назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с основания страны Общество, 04:43
SpaceX запустит на орбиту две ракеты с 53 спутниками Starlink Технологии и медиа, 03:56
США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций Политика, 03:29
В МВД сочли неготовность дорог причиной неопределенного статуса самокатов Общество, 03:13
Байден заявил о «новой эре» в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии Политика, 02:38
Байден заявил о поддержке желания Финляндии и Швеции стать частью НАТО Политика, 02:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусом, она находится в изоляции с 8 мая после обнаружения COVID-19 у ее партнера Кларка Гейфорда, сообщает пресс-служба главы новозеландского правительства.

Симптомы у Ардерн проявились вечером в пятницу, тогда она сдала слабый положительный тест, а утром в субботу премьер получила явный положительный результат теста на антиген. На этой стадии ее симптомы проявляются умеренно.

Премьер-министр будет на изоляции до 21 мая, из-за этого она пропустит освещение правительственного плана по сокращению выбросов 16 мая и заседание по бюджету 19 мая. Часть работы Ардерн будет выполнять удаленно.

«Это знаменательная неделя для правительства, и я расстроена, что не могу присутствовать при этом. Наш план по сокращению выбросов определяет путь к достижению нашей цели по нулевому выбросу углерода, а бюджет направлен на долгосрочное будущее и безопасность системы здравоохранения Новой Зеландии», — сказала премьер-министр.

Билл Гейтс заразился коронавирусом
Общество
Билл Гейтс

10 мая стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Его пресс-секретарь Сиссель Крузе-Ларсен отметила, что Столтенберг полностью вакцинирован, а симптомы проявляются слабо.

4 мая представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Блинкен также был полностью привит, и болезнь проявилась в слабой форме. Прайс уточнил, что госсекретарь не встречался с президентом США Джо Байден в течение нескольких дней до обнаружения вируса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи

Материалы к статье
Теги
Новая Зеландия премьер-министр коронавирус
Материалы по теме
Билл Гейтс заразился коронавирусом
Общество
Генсек НАТО Столтенберг заболел коронавирусом
Политика
Блинкен сдал положительный тест на COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter