Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусом, она находится в изоляции с 8 мая после обнаружения COVID-19 у ее партнера Кларка Гейфорда, сообщает пресс-служба главы новозеландского правительства.

Симптомы у Ардерн проявились вечером в пятницу, тогда она сдала слабый положительный тест, а утром в субботу премьер получила явный положительный результат теста на антиген. На этой стадии ее симптомы проявляются умеренно.

Премьер-министр будет на изоляции до 21 мая, из-за этого она пропустит освещение правительственного плана по сокращению выбросов 16 мая и заседание по бюджету 19 мая. Часть работы Ардерн будет выполнять удаленно.

«Это знаменательная неделя для правительства, и я расстроена, что не могу присутствовать при этом. Наш план по сокращению выбросов определяет путь к достижению нашей цели по нулевому выбросу углерода, а бюджет направлен на долгосрочное будущее и безопасность системы здравоохранения Новой Зеландии», — сказала премьер-министр.

10 мая стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Его пресс-секретарь Сиссель Крузе-Ларсен отметила, что Столтенберг полностью вакцинирован, а симптомы проявляются слабо.

4 мая представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Блинкен также был полностью привит, и болезнь проявилась в слабой форме. Прайс уточнил, что госсекретарь не встречался с президентом США Джо Байден в течение нескольких дней до обнаружения вируса.