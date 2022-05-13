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Картины из четырех российских музеев вернулись с выставки в Южной Корее

Фото: Sergio Moraes / Reuters
Фото: Sergio Moraes / Reuters

Картины русских авангардистов, которые не могли вывезти после выставки в Сеуле из-за отсутствия рейсов, доставили в Россию, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«После прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи. Полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены именно на Министерство культуры, поэтому мы осуществляем контроль за их возвратом на территорию России», — написала Любимова.

Речь идет о картинах «Импровизация № 217. «Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера», Михаила Ларионова, «Косари» Наталии Гончаровой и «Беспредметная композиция» Александра Родченко.

Эти картины принадлежат четырем российским музеям — Екатеринбургскому музею изобразительных искусств, Нижегородскому художественному музею, Красноярскому художественному музею им. Сурикова и Приморской картинной галерее.

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Выставка «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проходила в Южной Корее с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года.

19 апреля организаторы выставки сообщили, что не могут вывезти часть картин из Сеула из-за отсутствия подходящих авиарейсов. «Из-за особенностей груза мы не можем использовать пассажирские самолеты, только грузовые. Но так как в Korean Air и других авиакомпаниях сейчас не проводят грузовые рейсы в Россию, отправка самолетом затруднительна, и мы ищем другие варианты», — рассказал «РИА Новости» сотрудник корпорации «Хангук Ильбо», которая занимается организацией выставки.

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15 марта южнокорейская авиакомпания Korean Air сообщила о приостановке пассажирских рейсов в Москву и Владивосток и грузовых рейсов в Европу через Москву до конца апреля. В пресс-службе авиакомпании объяснили, что приняли такое решение «из-за опасений по поводу работы местных аэропортов и безопасности в связи с ситуацией на Украине».

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Теги
Ольга Любимова Минкультуры картины Авангард Выставка Южная Корея
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