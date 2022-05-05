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Любимова сообщила о возвращении коллекции Морозовых в Россию

Министр культуры Ольга Любимова сообщила о возвращении коллекции Морозовых в Россию
Частные экспонаты из коллекции Морозовых остаются во Франции, рассматривается другой юридический механизм их возвращения, сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Картины из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых вернулись в Россию, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Полотна отправляли во Францию для показа на выставке. Картину, которой владеет попавший под санкции бизнесмен Петр Авен, решили оставить во Франции, ранее писал Le Monde.

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала она.

По ее словам, в Париже были показаны 67 работ из фондов Пушкинского музея, 65 — из Эрмитажа, 33 — из Третьяковской галереи, две — из Русского музея. Перевозка картин продолжалась 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая, добавила Любимова.

Картины из коллекции Морозовых можно будет увидеть летом в рамках специальной выставки в Пушкинском музее, сообщила глава Минкульта.

Частные экспонаты из коллекции Морозовых остаются во Франции, сообщил «Интерфаксу» спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, данные картины имеют другой правовой статус и сейчас рассматривается «другой механизм юридического возвращения».

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Выставка произведений живописи конца XIX — первой четверти ХХ века «Иконы современного искусства» проходила в Париже с сентября 2021 года по апрель 2022 года в фонде Louis Vuitton. Основная часть коллекции братьев Морозовых была представлена российскими музеями.

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4 апреля в посольстве России во Франции сообщили, что картины готовятся к отправке в Россию. В фонде Louis Vuitton также подтверждали, что коллекцию вернут российским музеям.

9 апреля Министерство культуры Франции сообщило, что две картины из коллекции останутся в стране. По данным Le Monde, речь шла о картине «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, которая принадлежит попавшему под санкции Евросоюза Петру Авену. Второе полотно — портрет Маргариты Морозовой, написанный Валентином Серовым, — принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств и по просьбе украинских властей останется во Франции, писала газета.

Все остальные картины из коллекции, которая включает в себя примерно 200 работ Гогена, Ренуара, Матисса, Боннара или Ван Гога, будет возвращена в Россию, сообщало издание. В середине апреля спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал радиостанции «Говорит Москва», что часть экспонатов уже доставлена в Россию.

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Теги
Кирилл Соколов
картины коллекция Франция Ольга Любимова Министерство культуры
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