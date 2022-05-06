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Власти города Бровары под Киевом поддержали «дерусификацию» 34 улиц

Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Депутаты городского совета Бровар (Киевская область) поддержали решение переименовать 34 улицы и переулка, которые были названы в честь российских деятелей, сообщил мэр города Игорь Сапожко в Telegram.

«6 мая на сессии Броварского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц и переулков города Бровары. Изменения касаются 34 названий. С учетом изменений улица Мичурина будет переименована в улицу Ореховую, переулок Вавилова в переулок Рокфордский», — написал Сапожко.

Кроме того, улицу Гагарина переименуют в улицу Героев Украины, улицу и переулок Глинки — в улицу и переулок Казимира Малевича (родился в Киеве), улицу Есенина — в Залесскую, переулок Короленко — в переулок Черных Запорожцев, улицу Лермонтова — в Херсонскую, улицу Ломоносова — в улицу Валерия Лобановского (советский футболист и тренер, родился в Киеве) и т.д.

Во Львове переименуют 30 улиц, названных в честь российских деятелей
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Переименовать улицы, названные в честь российских деятелей, также решили в Киеве, во Львове и Ужгороде. 15 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о планах переименовать улицы, проспекты и станции города до 9 мая. Он также сообщил, что сквер в Голосеевском районе на юге города, который ранее неофициально называли сквером дружбы между Киевом и Москвой, переименуют в честь героев Мариуполя.

Местный городской совет Ужгорода собирается переименовать 58 улиц, в том числе названных в честь писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Грибоедова, композиторов Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Михаила Глинки, ученых Климента Тимирязева и Константина Циолковского. Также предлагается переименовать улицу Юрия Гагарина и площадь Александра Пушкина.

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Во Львове к Дню города 7 мая планируется переименовать по меньшей мере 30 улиц, названных в честь российских деятелей.

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