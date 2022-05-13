ФСБ сообщила о предотвращении теракта на 9 мая в ТЦ в Сочи

В ФСБ назвали задержанного «неонацистом». У мужчины изъяли гранату, револьвер с боеприпасами и рукописную схему преступления. Против него завели дело о подготовке теракта

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в одном из торгово-развлекательных центров города Сочи и задержали «неонациста», который планировал совершить его 9 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая», — сообщили в спецслужбе.

В доме, где жил мужчина, нашли гранату «Ф-1», холодное оружие револьвер с боеприпасами и нарисованную от руки схему, по которой он собирался совершить преступление. Вещи изъяли. Против задержанного завели уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. и 1 ст. 205 УК), мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее, 11 мая, спецслужба отчиталась о задержании сторонника «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена) по подозрению в подготовке теракта против военных перед 9 мая. По данным сотрудников ФСБ, мужчина хотел совершить теракт воинской части и «выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России». У мужчины изъяли взрывное устройство и атрибутику с символикой «Правого сектора», которые он хранил в месте проживания. Против задержанного возбудили уголовное дело по той же статье, а также по ч.1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, по которой грозит до десяти лет тюремного заключения.