В Подмосковье проверят жалобу на пакет на голове мужчины с инсультом

Долгопрудненская центральная городская больница (Фото: Елена Русиновская / VK)

Министерство здравоохранения Московской области начало проверку после появления сообщений, что медики Долгопрудненской центральной городской больницы надели пакет на голову пациента с инсультом, чтобы в него попадала рвота, сообщили РБК в Минздраве Московской области.

«В связи с публикациями в Telegram-канале информации о нарушениях в оказании медицинской помощи в настоящий момент Минздравом Московской области проводится служебная проверка в Долгопрудненской центральной городской больнице», — отметили в ведомстве, пообещав привлечь виновных к административной ответственности, если информация подтвердится.

О нарушениях со стороны персонала больницы днем 12 мая сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». В нем говорилось, что местная жительница привезла в медицинское учреждение своего 46-летнего мужа, у которого случился инсульт. По ее словам, вместо того чтобы оперативно оказать мужчине медицинскую помощь, сотрудники больницы ушли на 15 минут, а рядом с пациентом оставалась только уборщица.

Как утверждает читательница Telegram-канала, больного рвало, но уборщица отказалась вытирать рвоту и с криком передала ей тряпку. Спустя некоторое время мужчину все-таки повезли на компьютерную томографию, но врач отказался проводить исследование и попросил надеть на голову пациента пакет.

После этого мужчину доставили в реанимацию, а затем перевели в отделение интенсивной терапии. По словам женщины, у ее мужа обнаружили некую инфекцию, но другие подробности сообщить отказались. Сейчас у мужчины диагностировали паралич правой стороны тела.