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В Госдепе исключили передачу Киеву ядерного оружия

Карен Донфрид
Карен Донфрид (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press )

США не собираются предоставлять Украине ядерное оружие, заявила помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, выступая в комитете сената по международным отношениям.

«США оказывают Украине помощь в сфере безопасности и представляют вооружения, но не может быть и речи о том, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине ядерное оружие», — сказал она.

Очевидно, что Соединенные Штаты не являются стороной конфликта и не собираются посылать войска или применять свои вооружения, отметила Донфрид.

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Ллойд Остин

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «накачивание» Украины оружием, отправка наемников и проведение учений НАТО у российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности», который рискует перерасти «в полноценную ядерную войну». В Кремле выразили готовность России дать «самый решительный ответ» на любые попытки «влезть на Украину и в специальную военную операцию».

Министр обороны США Ллойд Остин высказывал мнение, что Россия не хочет войны с НАТО, поскольку вооруженный конфликт между Россией и блоком «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».

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