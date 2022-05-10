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Общество ,  
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Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали за рекордные $195 млн

Он стал самым дорогим американским произведением искусства, продававшимся на аукционе. Картину Энди Уорхола купил арт-дилер Ларри Гагосян
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Фото: Carlo Allegri / Reuters

На аукционе Christie's продали одну из самых известных работ американского художника Энди Уорхола — портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn, говорится на сайте аукционного дома.

Итоговая цена составила $195 млн. Как пишет Bloomberg, таким образом картина стала самым дорогим произведением искусства XX века, продававшемся на аукционе, самым дорогим американским произведением искусства, участвовавшим в аукционе, и вторым по стоимости произведением в мире, продаваемым публично (на первом месте — картина Леонардо да Винчи Salvator Mundi, которая ушла с молотка за $450 млн).

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Фото:Bobby Yip / Reuters

По данным агентства, покупателем стал арт-дилер Ларри Гагосян. Весь доход от продажи работы Уорхола будет передан благотворительному фонду.

Картина Shot Sage Blue Marilyn была создана в 1964 году, через два года после смерти Мэрилин Монро. Она выполнена в технике шелкографии с помощью акриловой краски. Размер картины — 101,6 х 101,6 см. Работа входит в серию из пяти портретов Мэрилин Монро, отличающихся друг от друга цветами. После того, как Уорхол закончил серию, с картинами произошел инцидент. К художнику в студию пришла знакомая, которая спросила, можно ли ей выстрелить в картины. Она воспользовалась тем, что у английского слова shoot есть несколько значений, в том числе «выстрелить» и «сфотографировать». Уорхол, уверенный, что женщина имела в виду фотосъемку, дал свое согласие. Тогда она вытащила револьвер и выстрелила в сторону картин. В итоге в названии четырех из них, стоявших в тот момент рядом, одна за другой, появилось слово Shot. Пятая картина стояла отдельно и не пострадала.

Shot Sage Blue Marilyn вместе с 35 другими лотами на аукцион передал Фонд Томаса и Дорис Амманн в Цюрихе после смерти обоих коллекционеров.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Мэрилин Монро Энди Уорхол Christie's
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