Минобороны России заявило о сбитых украинских Су-25 и Ми-8
Российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе поселка Широкое в Днепропетровской области и вертолет Ми-8 вблизи села Новодмитровка Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны.
По заявлению ведомства, российские военные также уничтожили четыре украинских беспилотника в районе города Лисичанск в Донецкой области, Кривого рога в Днепропетровской области и Кулиновки Харьковской области (на картах Украины такого населенного пункта найти не удалось, он есть только в Белгородской области России).
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 74 объектам, среди них два пункта управления, 20 «районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», два склада ракетно-артиллерийского вооружения, заявили в Минобороны.
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 223 «районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ». Уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов, выведены из строя 19 единиц военной техники. По версии Минобороны, погибли более 100 «националистов».
С начала военной операции уничтожено 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 2983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин говорил, что целью операции является «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Киев отрицал поддержку нацистов и планы по наступлению на Донбасс или Крым. Генеральная ассамблея ООН потребовала от России прекратить огонь и вывести войска.
Последние данные о потерях Минобороны публиковало 25 марта. На тот момент погибшими считались 1351 российский военный, ранеными — 3825. По данным ведомства, потери украинской стороны составляли около 30 тыс. человек — 14 тыс. умерших и около 16 тыс. раненых. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский оценивал потери в 2,5–3 тыс. военных. Еще около 10 тыс. человек получили ранения, говорил он.