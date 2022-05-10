Власти Грузии предложили перевести Саакашвили из тюрьмы в частную клинику

Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / AP)

Министерство юстиции Грузии предложит бывшему президенту Михаилу Саакашвили пройти обследование в частной клинике Viva Med. Об этом сообщил телеканал Rustavi2 со ссылкой на главу ведомства Рати Брегадзе.

«Саакашвили назначено лечение, но он избирательно принимает лекарства и продукты питания, поскольку это ставит под угрозу его собственное здоровье. Во избежание возможных осложнений Саакашвили будет предложен перевод в клинику Viva Med, где он пройдет соответствующие анализы», — сказал министр.

Идею о переводе из тюрьмы в больницу поддержала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она посчитала, что власти должны принять все меры для поддержания здоровья экс-президента, «чтобы вопросов не возникало ни в обществе, ни у европейских партнеров». Президент назвала лечение Саакашвили вопросом репутации и имиджа Грузии.

Саакашвили согласился лечь в клинику, сообщил его соратник, член партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом, Коба Накопиа.

При этом он выдвинул пять условий для своего перевода в больницу, рассказал адвокат Николоз Гварамия, передает телеканал Mtavari. Среди них постоянный доступ родственников, адвокатов, личного врача и врачей из центра «Эмпатия», которых ранее не допускали к нему.

Сын политика Эдуард Саакашвили назвал перевод отца из тюрьмы положительным сигналом. Мать экс-президента Джули Аласания сочла обследование начальной стадией лечения, так как его заболевание вряд ли можно вылечить в Viva Med.

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В Грузии против Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Его задержали 1 октября, когда он тайно въехал в страну перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. В тот же день он объявил голодовку, после чего его состояние начало ухудшаться, он падал в обмороки и забывал имена знакомых, однако от лечения в тюрьме отказывался. Больше чем месяц спустя Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу. Он также лечился в военном госпитале Гори.

17 ноября группа врачей поставила Саакашвили несколько диагнозов — энцефалопатии Вернике, которая представляет собой поражение мозга, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Бывший президент требовал перевода в частную клинику, однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал ему. 21 февраля Саакашвили снова объявил голодовку.

29 апреля семья, знакомые и врачи Саакашвили опубликовали петицию к президенту с просьбой немедленно перевести его в зарубежную клинику из-за того, что его невозможно вылечить в тюремных учреждениях.

В начале мая член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе сообщила, что во время ее визита Саакашвили стало плохо, он не может ходить и ничего не ест. Позже глава Минюста опроверг информацию о том, что Саакашвили не способен передвигаться.