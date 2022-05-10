В России заблокировали подкаст «Медиазоны»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сервис «Яндекс.Музыка» ограничил доступ к подкасту «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) «*** *****» по требованию Роскомнадзора, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту. Мы также уведомили об этом авторов», — говорится в сообщении.

Молодежное движение «Весна» сообщило в своем Telegram-канале, что его сайт также заблокирован. По данным движения, блокировка произошла минувшей ночью, сайт недоступен для абонентов всех операторов. В организации отметили, что в списке запрещенных ресурсов сайт не нашли (в реестре Роскомнадзора его действительно нет. — РБК), однако доступ к нему был возможен только через VPN.

«Нам сообщают, что на некоторых операторах доступность сохраняется», — написала «Весна» позднее.

На момент написания материала сайт был доступен в обычном режиме.

РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор.

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Накануне «Весна» сообщила о задержании шести активистов движения в рамках уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Двоих активистов задержали в Петербурге, еще одного — в Великом Новгороде, их перевезли в Москву, говорится в сообщении.

По данным организации, еще двое активистов движения задержаны в Санкт-Петербурге по делу о «телефонном терроризме» (ч. 2 ст. 207 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.