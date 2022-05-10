Россиян исключили из жюри итальянской литературной премии «Стрега»

МИД Италии решил исключить россиян из жюри итальянской литературной премии «Стрега», сообщил директор фонда Марии Беллончи (один из организаторов конкурса) Стефано Петрокки газете La Repubblica.

«Я лично сожалею, потому что это разрыв диалога о книгах и культуре», — сказал он.

Издание уточняет, что имена членов жюри премии не раскрываются, а для понимания причины для приостановки участия россиян нужно дождаться официального заявления итальянского МИДа.

Бывший директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда написала в Facebook (принадлежит компании Meta, которую в марте признали экстремистской и запретили в России), что из жюри исключили Анну Ямпольскую и Евгения Солоновича, отметив, что последний родился в Симферополе. Страда назвала это решение бессмысленным. В комментарии La Repubblica она заявила, что такая политика «является оскорбительной по отношению ко всем».

«Культура должна оставаться пространством диалога, диалектики, обсуждения всегда, даже в такие трагические моменты, как то, что мы переживаем», — сказала Страда.

Евгений Солонович — переводчик итальянской поэзии, командор ордена Звезды итальянской солидарности, почетный профессор Сиенского университета, почетный доктор Римского университета «Сапиенца». С 1993 года преподает в Литературном институте имени А.М. Горького. Анна Ямпольская — лингвист, переводчик с итальянского, также работает в Литинституте.

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