Антонов обвинил Запад в игнорировании требований России по безопасности

Западные страны проигнорировали требования гарантии безопасности России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме по случаю Дня Победы, передает ТАСС.

«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел», — сказал Антонов.

По его словам, наоборот, страны-члены НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.

Во время выступления на параде Победы глава государства напомнил, что Россия в декабре 2021 года предложила НАТО и США заключить договор о гарантиях безопасности и призывала Запад к честному диалогу.

В декабре 2021 года на фоне обвинений России со стороны Запада в подготовке нападения на Украину Москва направила Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. Россия потребовала нерасширения НАТО на восток и отказа от принятия в ее состав бывших республик СССР, включая Украину и Грузию.



В январе Россия провела три раунда переговоров по данному вопросу с США, НАТО и ОБСЕ. Однако стороны не смогли договориться по ключевым для российской стороны пунктам.



Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент называл ее основными целями защиту населения Донбасса от геноцида, а также демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.