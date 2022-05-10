В Белом доме назвали речь Путина на параде «ревизионистской историей»

Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве звучала как «ревизионистская история». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, передает Reuters.

По словам Псаки, что речь Путина была «ревизионистской историей, которая приняла форму дезинформации». Она также заявила, что предположение российского президента о том, что западная агрессия привела к войне на Украине, было «явно абсурдна».

Выступая на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая Владимир Путин заявил, что Военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории.

«Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — сказал он.



По словам Путина, опасность со стороны НАТО росла с каждым днем, а Россия дала «упреждающий отпор агрессиям». «Это была вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — добавил президент.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент называл ее основными целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. За несколько дней до этого Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.



Украина суверенитет республик не признала, а после начала спецоперации разорвала с Москвой дипломатические отношения и объявила военное положение.