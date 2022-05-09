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Путин поручил разработать новые механизмы валютного регулирования

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по выработке новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах. Распоряжение главы государства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов», — говорится в документе.

В тексте распоряжения указано, что основными задачами этой группы является разработка плана формирования международных расчетов с партнерами из дружественных государств как в рублях, так и в национальных валютах; разработка плана формирования международных расчетов в рублях с партнерами из недружественных стран; выработка мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения на валютном рынке; выработка мер по снижению рисков в связи с приостановлением операций с иностранными активами и т.д.

Руководителем рабочей группы был назначен помощник президента России Максим Орешкин. В состав группы также вошли председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

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Эльвира Набиуллина

В конце февраля западные страны начали вводить санкции против России, в частности в отношении ее финансового, оборонного, энергетического, авиационного и других секторов, а также ограничения против официальных лиц.

В ночь на 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз и партнеры решили парализовать активы российского Центробанка, чтобы лишить его возможности использовать международные резервы для ослабления воздействия остальных ограничений. В итоге Россия лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов, утверждал министр финансов Антон Силуанов. Было заморожено около $300 млрд из $640 млрд.

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На этом фоне Минфин и ЦБ ввели для компаний-экспортеров норму по продаже валюты на внутреннем рынке. Речь идет о 80% выручки, полученной ими по внешнеторговым договорам. Кроме того, ЦБ запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов — и физлиц, и юрлиц. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах ввести временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов.

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