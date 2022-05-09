Путин заявил, что ветеранам из США не дали приехать на парад в Москву

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Американские ветераны Великой Отечественной войны хотели приехать на парад Победы в Москву, сообщил президент Владимир Путин в выступлении на Красной площади.

«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы вы знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу, мы чтим всех воинов союзнических армий, американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая. Тех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — сказал Путин.

РБК направил запрос в посольство США в России.

После начала военной операции России на Украине США рекомендовали гражданам срочно покинуть Россию. Сейчас для американцев установлен четвертый уровень опасности для путешествий в Россию. Власти призывают не ездить в Россию из-за военных действий на Украине, возможности преследования граждан США российскими силовиками, ограничений полетов, проблем в работе банковских карт.

25 апреля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отказались проводить церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Позже сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что власти США запретили проведение шествия, передавал ТАСС.