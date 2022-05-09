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Лукашенко пообещал напоминать Европе, «кто поставил точку» в войне

Президенты Белоруссии и Туркменистана, Александр Лукашенко и Сердар Бердымухамедов, обратились к согражданам с поздравлениями в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление Лукашенко опубликовано на его сайте, а поздравление Бердымухамедова — на сайте информагентства «Туркменистан сегодня».

Белорусский лидер назвал День Победы праздником, который является «символом отвага и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей». Он отметил, что Белоруссия помнит «своих героев», которые сражались на фронте и в оккупации, а также трудились в тылу.

«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», — сказал белорусский президент.

Шойгу, Колокольцев и космонавты поздравили россиян с Днем Победы
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Бердымухамедов указал, что День Победы — это «праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности». Он подчеркнул, что «нейтральный Туркменистан» почтит память соотечественников, которые «вместе с представителями других братских народов» боролись с фашизмом, его «безжалостной тиранией».

«Героизм наших мужественных отцов и дедов является образцовой школой самоотверженного служения священной Отчизне, родному народу и всему человечеству. И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесенный ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты», — сказал Бердымухамедов.

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Теги
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