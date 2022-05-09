Канадский премьер Трюдо уточнил детали новых санкций против России

Новые санкции со стороны Канады в отношении России коснутся олигархов, лиц, близких «к режиму» в стране, а также лиц и предприятий из оборонного сектора, говорится в сообщении на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо по итогам его визита в Киев.

«Введение санкций в отношении еще 21 российского лица, включая олигархов и близких пособников российского режима, и <...> 19 лиц в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским военным», — указано в сообщении.

Ранее Трюдо, выступая на пресс-конференции после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что под новые ограничения попадут более 40 представителей оборонной сферы и бизнесменов, а также пять юридических лиц.

Помимо этого, канадский премьер-министр анонсировал выделение Украине нового пакета помощи, который будет включать поставки военной техники на сумму $50 млн (18 дронов с камерами, стрелковое оружие, боеприпасы для гаубиц и др.); $25 млн на обеспечение продовольственной безопасности на Украине; $10 млн на поддержку прав человека, гражданского общества в стране и разминирование территорий. Чтобы поддержать Украину, Канада также решила отменить торговые пошлины на украинский импорт сроком на год.

Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во время встречи проинформировал канадского премьера о вооружении, которое необходимо Украине и договорился с Трюдо «совместно работать над решениями послевоенного восстановления». Кроме этого, украинский лидер отметил важность поддержки Канады в разминировании.