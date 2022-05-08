Мэра Называевска Омской области задержали из-за 100 сгоревших домов
В Омской области следователи задержали мэра города Называевска Виктора Лупиноса из-за нарушения норм противопожарной безопасности, в результате которого сгорели около 100 домов в городе, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
«Обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Мэру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие попросило суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне суд Омска арестовал на два месяца по той же статье начальника по электросетям в Называевском районе в «Россети Сибири — Омскэнерго» Евгения Шаламова.
6 мая управление МЧС по Омской области сообщало, что в регионе действуют 53 техногенных пожара, два крупных — в Называевском и Саргатском районах. В Саргатском районе загорелись семь строений, никто из жителей не пострадал.
В Называевском муниципальном районе в Называевске сначала загорелись два жилых дома, однако позже из-за сильного ветра огонь распространился на 29 строений, из них 20 — жилые. Площадь пожара оценивали в 2,5 тыс. кв. м.
Еще один пожар произошел в поселке Новоалександровка Омского района, там загорелось 20 строений на площади 1,3 тыс. кв. м, еще на площади 1,8 тыс. кв. м горела трава. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил ввести в регионе режим ЧС.