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Мэра Называевска Омской области задержали из-за 100 сгоревших домов

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Омской области следователи задержали мэра города Называевска Виктора Лупиноса из-за нарушения норм противопожарной безопасности, в результате которого сгорели около 100 домов в городе, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

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Мэру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие попросило суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне суд Омска арестовал на два месяца по той же статье начальника по электросетям в Называевском районе в «Россети Сибири — Омскэнерго» Евгения Шаламова.

В Омской области введут режим ЧС из-за пожаров
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Фото:МЧС России

6 мая управление МЧС по Омской области сообщало, что в регионе действуют 53 техногенных пожара, два крупных — в Называевском и Саргатском районах. В Саргатском районе загорелись семь строений, никто из жителей не пострадал.

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В Называевском муниципальном районе в Называевске сначала загорелись два жилых дома, однако позже из-за сильного ветра огонь распространился на 29 строений, из них 20 — жилые. Площадь пожара оценивали в 2,5 тыс. кв. м.

Еще один пожар произошел в поселке Новоалександровка Омского района, там загорелось 20 строений на площади 1,3 тыс. кв. м, еще на площади 1,8 тыс. кв. м горела трава. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил ввести в регионе режим ЧС.

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Омская область мэры задержание пожары Следственный комитет возгорание
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