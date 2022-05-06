В Омской области введут режим ЧС из-за пожаров

Фото: МЧС России

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил ввести в регионе режим ЧС из-за участившихся пожаров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим. <...> Держу ситуацию с пожарами на личном контроле», — написал Бурков.

На данный момент в регионе действуют 53 техногенных пожара, два крупных — в Называевском и Саргатском районах, сообщили в Главном управлении МЧС по Омской области.

«В Саргатском районе в 15:00 (12:00 по мск) огнеборцы локализовали крупный пожар. Горела трава и семь строений, имелась угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В Называевском муниципальном районе в городе Называевске сначала загорелись два жилых дома, однако позже из-за сильного ветра порывами до 25 м/с огонь распространился на 29 строений, из них 20 жилых. Одно из зданий — дом престарелых, оттуда эвакуировали 20 человек, сообщили в МЧС. «В 18:06 (15:06 по мск) пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Еще один пожар произошел в поселке Новоалександровка Омского района, там загорелись 20 строений на площади 1,3 тыс. кв. м, еще на площади 1,8 тыс. кв. м горит трава. В пункт временного размещения эвакуированы 105 человек, добавили в МЧС.