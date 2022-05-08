«РИА Новости» показало слова комбрига морпехов ВСУ после сдачи в плен

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Начальник штаба 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Кормянков, попавший в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш», дал показания о том, как велись боевые действия в Мариуполе, следует из видео, опубликованного «РИА Новости». В нем он говорит, что военные «не готовились к ведению боевых действий» в городе.

«Мы изначально не готовились к ведению боевых действий в населенном пункте. У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности», — сказал Кормянков, отметив, что украинским военным «пришлось статически занимать оборону» и действовать «по обстоятельствам».

Точная дата, когда военные 36-й бригады морской пехоты ВСУ попали в плен, неизвестна. 4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о сдаче в плен в Мариуполе 267 украинских военных из 503-го батальона указанной бригады. Тогда он добавил, что попавшие в плен военнослужащие находятся «в полной безопасности».

13 апреля Кадыров сообщил, что сдались 1 тыс. украинских морпехов в Мариуполе. Позднее Минобороны уточнило, что сдались в плен 1026 военнослужащих Украины, среди них 162 офицера.

Бои в Мариуполе проходили с самого начала российской военной операции на Украине, которая проводится с 24 февраля. Глава Чечни рассказывал в конце марта о начале штурма города, к середине апреля он заявил, что российские силы установили контроль над 98% города. В российском Минобороны в середине апреля рассказали об окружении оставшихся украинских военных. Спустя около недели, 21 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. Глава государства поручил отменить штурм комбината «Азовсталь», где находятся украинские силы. С 30 апреля началась эвакуация мирных жителей с территории комбината.