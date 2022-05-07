Власти ЛНР переименуют Луганск на 9 Мая

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Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) вновь изменят название столицы на Ворошиловград в честь Дня Победы. Соответствующий указ глава республики Леонил Пасечник подписал в 2020 году.

«Постановляю установить в качестве символа города Луганска наименование «город Ворошиловград», используемое наряду с наименованием «город Луганск» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.

В соответствии с указом наименование Ворошиловград используется в республике в памятные даты, такие как 9 Мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби, 14 февраля — День освобождения Луганска от фашистской Германии в 1943 году.

Ворошиловград — название Луганска с 1935-го по 1957 год и с 1970-го по 1990 год. Город переименовали в честь маршала Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Клемента Ворошилова, который родился в селе Верхнее вблизи Луганска (современное название — город Лисичанск). С 1957 по 1970-й город назывался Луганском из-за запрета называть населенные пункты в честь государственных деятелей при их жизни. Клемент Ворошилов умер в 1970 году.