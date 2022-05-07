СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей», — говорится в сообщении.

По данным СК, окно квартиры, в которой жил сотрудник корпункта российского СМИ, бросили бутылку. «При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — заявили в ведомстве.

Жильцы дома, в котором находится квартира, были эвакуированы. При осмотре места происшествия берлинские саперы подтвердили, что брошенный предмет является самодельным взрывным устройством, которое было дезактивировано.

Ранее о нападении на российских журналистов сообщили в посольстве России в Германии. Инцидент произошел 6 мая. Диппредставительство назвало произошедшее «вероятной попыткой осуществления теракта». При этом дипломаты не сообщили, в отношении какого СМИ было осуществлено нападение.

Полиция Берлина начала расследование. Посольство направило ноту в МИД ФРГ, потребовав установить причастных к произошедшему, «обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов».

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Агентство «РИА Новости» утверждает, что нападение было осуществлено на дом, в котором проживают их корреспонденты в Берлине.