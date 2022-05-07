Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков на Украине Политика, 08:17
В Крыму сообщили о восстановлении ж/д сообщения с двумя областями Украины Политика, 08:08
FT оценила убытки западных банков в случае ухода из России Финансы, 08:07
В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта Общество, 07:41
Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России» Политика, 07:34
Лондон разрешил финансирование добычи топлива за рубежом из-за Украины Политика, 07:14
NYT узнала о плане Маска увеличить доход Twitter в пять раз Бизнес, 06:32
Патриарх Кирилл исключил поддержку церковью любых политических сил Общество, 06:19
Трамп обвинил власти США в неумении общаться с Путиным Политика, 05:24
В ДНР назвали переданное Украине оружие Запада «утилизацией» Политика, 05:22
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter Технологии и медиа, 04:56
В Японии увидели в реакции на действия России сигнал для Китая Политика, 04:33
Адвокат фигуранта дела Захарченко увидел возможность для его освобождения Общество, 03:54
NBC узнал, что Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки Политика, 03:35
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму сообщили о восстановлении ж/д сообщения с двумя областями Украины

Власти восстановят пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями, сообщил «РИА Новости» глава региона Сергей Аксенов.

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме», — ответил он на вопрос о возможности возобновить пассажирские перевозки по железнодорожным путям между Крымом и соседними регионами.

После этого в Херсонской и Запорожской областях должна начаться «нормальная спокойная человеческая жизнь», считает губернатор.

В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Политика
Фото:Александр Аксаков / Getty Images

Украина запретила транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. Занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко направил премьер-министру Арсению Яценюку письмо с просьбой временно прекратить грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение между полуостровом и украинскими регионами После этого правительство Украины запретило любые грузовые перевозки в Крым.

5 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что транспортная блокада Крыма со стороны Украины закончилась, и в регионах, которые взяли под контроль российские военнослужащие, начали восстанавливать пассажирское и грузовое сообщение.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он уточнил, что это необходимо для «демилитаризации и денацификации» соседней страны и защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украинские власти начали всеобщую мобилизацию и объявили военное положение.

15 марта российское Минобороны России сообщило, что российские войска контролируют всю территорию Херсонской области Украины, которая на юге имеет сухопутную границу с Крымом. В докладах ведомства говорилось, что российские военнослужащие также заняли часть Запорожской области, в том числе город Энергодар (там находится Запорожская АЭС), второй по величине город области Мелитополь, небольшой город Васильевка (через него проходит Приднепровская железная дорога), и другие населенные пункты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Материалы к статье
Теги
железнодорожное сообщение Крым Сергей Аксенов Херсонская область Запорожская область
Материалы по теме
В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Политика
В Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter