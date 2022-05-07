В Крыму сообщили о восстановлении ж/д сообщения с двумя областями Украины

Власти восстановят пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями, сообщил «РИА Новости» глава региона Сергей Аксенов.

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме», — ответил он на вопрос о возможности возобновить пассажирские перевозки по железнодорожным путям между Крымом и соседними регионами.

После этого в Херсонской и Запорожской областях должна начаться «нормальная спокойная человеческая жизнь», считает губернатор.

Украина запретила транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. Занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко направил премьер-министру Арсению Яценюку письмо с просьбой временно прекратить грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение между полуостровом и украинскими регионами После этого правительство Украины запретило любые грузовые перевозки в Крым.

5 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что транспортная блокада Крыма со стороны Украины закончилась, и в регионах, которые взяли под контроль российские военнослужащие, начали восстанавливать пассажирское и грузовое сообщение.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он уточнил, что это необходимо для «демилитаризации и денацификации» соседней страны и защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украинские власти начали всеобщую мобилизацию и объявили военное положение.



15 марта российское Минобороны России сообщило, что российские войска контролируют всю территорию Херсонской области Украины, которая на юге имеет сухопутную границу с Крымом. В докладах ведомства говорилось, что российские военнослужащие также заняли часть Запорожской области, в том числе город Энергодар (там находится Запорожская АЭС), второй по величине город области Мелитополь, небольшой город Васильевка (через него проходит Приднепровская железная дорога), и другие населенные пункты.