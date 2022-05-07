Зеленский попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны в ближайшие дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не ходить в леса, где сохраняется «большая угроза мин и растяжек». Об этом глава государства заявил в опубликованном в пятницу в его Telegram-канале обращении.

Кроме того, президент напомнил о необходимости соблюдать «распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу», которые устанавливают местные власти.

«Это ваша жизнь, жизнь ваших детей», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал «накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги».

Власти некоторых регионов Украины ужесточили ограничения для граждан на 9 мая. В Запорожье ввели «долгий комендантский час», он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинков призвал жителей по возможности 7-9 мая выехать за город.

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На Украине с 24 февраля идет российская военная операция, целями которой в Москве называли «демилитаризацию и денацификацию». Минобороны России заявляет, что удары наносятся только по военным объектам. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, на Украине действует военное положение.