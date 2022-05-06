Белгородский оперштаб объяснил громкие звуки в небе работой ВКС

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Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой Воздушно-космических сил России, на территории региона все спокойно, сообщил оперштаб Белгородской области в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

«На земле все спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО — гарант нашей безопасности», — написали со страницы оперштаба в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети о том, что за самолеты на данный момент находятся над Белгородом, в комментариях к публикации Гладкова.

В последующих комментариях пользователи поделились фотографией задымления, заявив, что это «Новая Таволжанка после бабаха». Оперштаб в ответ заверил, что задымление идет со стороны Украины, на территории региона все спокойно.

Накануне, 5 мая, Гладков сообщал об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины, на тот момент пострадавших не было. На следующий день губернатор области рассказал, что в Нехотеевке осталось менее 30 человек, большую часть жителей вывезли в безопасное место. По его словам, в поселке в результате обстрела разрушены пять домов, но их восстановлением займутся только тогда, когда строители будут «в полной безопасности».