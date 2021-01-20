Власти Испании подтвердили гибель трех человек при взрыве в Мадриде

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В результате крупного взрыва в центре Мадрида погибли трое человек, один пропал без вести. Об этом сообщает телеканал RTVE со ссылкой на делегата правительства в Мадриде Хосе Мануэля Франко.

«Согласно данным, которыми мы сейчас располагаем, в результате взрыва погибли три человека, один пропал без вести», — заявил он.

Одна из погибших — женщина 85 лет. Двое остальных — мужчины, их возраст неизвестен.

По словам Франко, взрыв произошел из-за утечки газа. Пропавший без вести мужчина — оператор, который ремонтировал котел.