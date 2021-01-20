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Власти Испании подтвердили гибель трех человек при взрыве в Мадриде

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

В результате крупного взрыва в центре Мадрида погибли трое человек, один пропал без вести. Об этом сообщает телеканал RTVE со ссылкой на делегата правительства в Мадриде Хосе Мануэля Франко.

«Согласно данным, которыми мы сейчас располагаем, в результате взрыва погибли три человека, один пропал без вести», — заявил он.

В Мадриде произошел взрыв. Видео
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Одна из погибших — женщина 85 лет. Двое остальных — мужчины, их возраст неизвестен.

По словам Франко, взрыв произошел из-за утечки газа. Пропавший без вести мужчина — оператор, который ремонтировал котел.

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Взрыв произошел в 15:00 по местному времени (17:00 мск) в квартале, который принадлежит приходу Вирхен-де-ла-Палома и расположен между домом престарелых и школой. В результате взрыва обрушилось несколько этажей. Дом престарелых и школа не пострадали.

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