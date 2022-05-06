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На Кубани 75 туристов обратились за помощью МЧС из-за плохой погоды

Фото: МЧС Краснодарский край / VK
Фото: МЧС Краснодарский край / VK

Группа туристов из 75 человек, включая 60 детей, обратилась за помощью к спасателям из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю на сайте.

Спасатели получили сообщение с просьбой туристов о помощи в 08:50 мск. Незарегистрированная группа следовала от станицы Кизинка до станицы Баракаевская Мостовского района, которая находится в верховьях реки Губс в горно-лесной зоне. Вблизи располагается водопад «Девичьи косы».

Туристы, среди которых дети от пяти до 18 лет, остановились на берегу реки в 4 км от Баракаевской. Температура воздуха в том районе составляет плюс 10 градусов, скорость ветра — 3 м/с, идет слабый дождь со снегом.

На место выехали 22 спасателя и девять единиц техники. К эвакуации привлекли три школьных автобуса, три машины УАЗ высокой проходимости и мотоцикл «Урал». В операции участвуют аварийно-спасательные отряды «Кубань-Спас», «Казак-Спас», а также волонтеры Губского сельского поселения.

Туристов отвезут в пункт временного размещения в доме культуры Губского сельского поселения, где находятся три медицинские бригады. Агрофирма «Губская» организует горячее питание.

Трое туристов из Петербурга пропали во время сплава на Ладожском озере
Общество
Фото:ГУ МЧС по Республике Карелия

Накануне во время сплава на байдарке по Ладожскому озеру пропали трое жителей Санкт-Петербурга. Они вышли в акваторию озера 30 апреля в районе поселка Вятиккя Лахденпохского района. Последний раз они выходили на связь 3 мая в 13:46. Уже 4 мая спасатели нашли байдарку. Вечером следующего дня поиски пропавших приостановили после обследования 107 кв. м акватории и 46 км береговой линии, сообщала пресс-служба МЧС Карелии, передавал ТАСС.

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6 мая к поисковым работам должны приступить 16 человек, в том числе шесть водолазов. Спасатели планируют использовать 10 единиц техники и беспилотник.

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Теги
туристы Дети Краснодарский край МЧС
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