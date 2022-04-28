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Технологии и медиа ,  
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Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

Стыковка произошла в автоматическом режиме. Это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках сотрудничества NASA со SpaceX.

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась в Twitter компании.

Стыковка в автоматическом режиме произошла в 19:37 по времени восточного побережья США (02:37 мск 28 апреля). После стыковки корабль был полностью закреплен на стыковочном узле МКС.

Корабль Crew Dragon с первым частным экипажем отстыковался от МКС
Технологии и медиа
Космический корабль Crew Dragon

Корабль стартовал среду в 03:55 по времени восточного побережья США (10:55 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В экипаж Crew Dragon вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти.

На МКС астронавты сменят коллег — американцев Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера, которые прилетели на станцию на Crew Dragon 11 ноября 2021 года.

По данным NASA, это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках сотрудничества со SpaceX.

25 апреля от МКС отстыковался Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем. Корабль отправился на орбиту 8 апреля, предполагалось, что члены экипажа проведут там восемь дней. В составе экипажа — американский предприниматель Ларри Коннор, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе и канадский инвестор Марк Пэти. Командир — бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Аллегриа, который до этого четыре раза летал в космос. По данным Washington Post, каждому из пассажиров путешествие на МКС обошлось в $55 млн.

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Теги
Роман Котерев
Crew Dragon МКС SpaceX
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