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Два штата подали иск против Байдена за «сговор» с соцсетями

Штаты Миссури и Луизиана подали в федеральный суд США иск в отношении президента Джо Байдена и нескольких представителей его администрации по обвинению в сговоре с крупными социальными сетями, сообщает телеканал Fox News.

Помимо Байдена, среди обвиняемых — пресс-секретарь Джен Псаки, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также еще несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

В иске говорится, что ответчики «под предлогом борьбы с дезинформацией» работали с Twitter, YouTube и Meta (признана в России экстремистской организацией), для цензуры таких тем, как дело сына Байдена, происхождение коронавируса и голосование по почте.

Как сообщает телеканал, истцы, в свою очередь, утверждают, что Байден и его администрация «принуждали, угрожали и давили на социальные сети, чтобы подвергнуть цензуре неугодных спикеров и точки зрения, используя угрозы о правительственных действиях» против них.

В декабре прошлого года власти Оклахомы обратились с иском с требованием отменить решение федеральных властей об обязательной вакцинации служащих Национальной гвардии в этом штате. Ответчиком по иску выступали президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин.

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Кроме того, 4 ноября 2021 года Управление по охране труда США обязало все зарегистрированные в стране компании со штатом больше 100 человек провести вакцинацию сотрудников до 4 января будущего года. Непривитые для допуска к работе будут обязаны сдавать тест на коронавирус хотя бы раз в неделю. 

В тот же день иски с требованием отменить это решение подали 11 штатов: Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг.

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